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У МОЗ назвали області з найменшим ризиком інфікування коронавірусом

Україна, Понеділок 13 липня 2020 17:30
У МОЗ назвали області з найменшим ризиком інфікування коронавірусом
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Це Луганська, Херсонська, Полтавська, Дніпропетровська, Сумська та Запорізька області

У Міністерстві охорони здоров’я назвали регіони, де найменша кількість активних хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення. Таких областей в Україні шість.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він розповів, що вже чотири дні поспіль кількість активних хворих в Україні є меншою за кількість завершених випадків (люди, які одужали + померлі). Станом на сьогодні, відсоток завершених випадків - 51,5%.

"Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях", - повідомив Ляшко.

Разом з тим він зазначив, що майже половину (45%) від усіх хворих в Україні становлять молоді люди віком від 20 до 49 років.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 612 випадків коронавірусу.

Станом на 13 липня, карантин заборонено послаблювати семи областям.

Також раніше медики назвали місця, де ризик підхопити коронавірус мінімальний і де заразитися можна з вірогідністю майже 100%.

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