У МОЗ назвали кількість українців, які підписали декларації з сімейними лікарями

Декларації зі своїми сімейними лікарями нині вже підписали понад 29 мільйонів громадян України. Як передає РБК-Ураїна, про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Також вона звернулася до решти українців, аби вони також не зволікали із підписанням декларацій. Крім того, міністр анонсувала нові зміни в рамках реформування медицини.

"Сьогодні 1 березня, а це означає, що вже через місяць почнеться наступний крок змін в системі надання медичної допомоги. Запрацює Програма медичних гарантій. Маючи направлення сімейного лікаря, можна буде отримувати оплачену державою амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу, хірургічне втручання, пройти обстеження, зробити вакцинацію, аналізи, діагностику, отримати ліки", - написала вона у своєму Facebook.

Скалецька також нагадала, які обов'язки нині виконує сімейний лікар в Україні:

"Це той, хто має дати пораду як вести здоровий спосіб життя, як розібратися в календарі щеплень, як краще запобігати поширенню тих чи інших захворювань, особливо в період підвищення епідемічного порогу грипу, як розібратися в симптомах захворювань", - зазначила міністр.

Нагадаємо, МОЗ рекомендує департаментам охорони здоров'я обласних державних адміністрацій рекомендують відкласти планові операції, щоб підготуватися до спалаху коронавірусу в Україні.