У МОЗ назвали кількість обстріляних лікарень і машин швидкої допомоги за час війни

"З тих регіонів, звідки ми можемо отримати такі дані - 261 заклад охорони здоров'я пошкоджено. До цього числа відносять як лікарні багатопрофільні, так і амбулаторії сімейної медицини. У тому числі 13 лікарень знищені повністю - вони вже відновленню не підлягають, буде нове будівництво", - повідомив Ляшко.

Крім того, за його словами, 65 автомобілів екстреної медичної допомоги були обстріляні і виведені з ладу.

Глава МОЗ також повідомив про втрати серед медиків.

"Вбито шестеро медичних працівників і 18 були поранені. Це така сумна статистика місяця війни", - сказав міністр.