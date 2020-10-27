У МОЗ назвали число медиків, які захворіли COVID-19 з початку пандемії

Фото: медики (Віталій Носач/РБК-Україна)

З початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 21 812 медичних працівників. Також захворіли і понад 20 тисяч дітей.

Про це в ході брифінгу розповів глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

"За весь час пандемії в Україні захворіла 355 601 особа, з них 20 843 дитини та 21 812 медичних працівників. Загалом одужали 145 336 пацієнтів, а летальних випадків 6590", - поінформував міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів, що в Україні з початку пандемії від коронавірусної хвороби померли 140 медичних працівників. На початку квітня кількість хворих медиків становила до 20% від загальної кількості інфікованих.

Міністр також констатував значне навантаження на лікарів, їх фізичну і емоційну виснаженість.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня МОЗ заявив, що в Україні медичні працівники складають 10% від всіх хворих COVID-19. Коронавірусом на той момент захворіли 11 тисяч 754 медичних працівника.

Крім того, Степанов запевняв у забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За його словами, медики забезпечені на 3 місяці вперед.