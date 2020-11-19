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У МОЗ назвали число ліжок з підведеним киснем для хворих COVID-19

Україна, Четвер 19 листопада 2020 12:36
У МОЗ назвали число ліжок з підведеним киснем для хворих COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні на цей час у лікарнях понад 23 тисяч ліжок з підведеним киснем на тлі боротьби з COVID-19. Він запевнив, що число кисневих точок намагаються збільшувати кожен день.

Про це глава МОЗ заявив у ході брифінгу.

"Ми кожен день нарощуємо цю кількість кисневих точок. Ми стартували з 3,5 тисячі ліжок з підведеною киснем у квітні, а зараз ми маємо 23 571 ліжко з підведеним киснем", - зазначив міністр.

Він додав, що таким чином число ліжок з киснем зросло в більш ніж сім раз, і це не межа.

Нагадаємо, за словами глави держави Володимира Зеленського, Україна може оперативно збільшити кількість лікарняних місць для пацієнтів з COVID-19 до 91 тисячі. Крім того, в країні продовжують збільшувати кількість лікарняних ліжок, підключених до кисню.

Як писало РБК-Україна, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що в уряді зараз не бачать необхідності розгортати мобільні госпіталі. Однак підготовка до їх розгортання ведеться.

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Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степанов

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