У МОЗ нагадали, як підписати декларацію із сімейним лікарем

Насамперед необхідно обрати лікаря і медзаклад. На медзакладі має бути уніфікована наліпка із текстом "Тут можна обрати свого лікаря".

Наступним кроком є особистий похід до лікарні. З собою треба взяти паспорт, ідентифікаційний код та телефон. Для дітей до 14 років - свідоцтво про народження.

Потім обхідно звернутися в реєстратуру - там отримаєте список лікарів, а також вам підкажуть, де можна підписати декларацію.

Уповноважений працівник медзакладу введе необхідні дані в електронну систему, на телефон прийде код з підтвердженням, після цього декларацію роздрукують, для підписання, а працівник медзакладу надішле її в систему.