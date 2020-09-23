У МОЗ хочуть збільшити фінансування меддопомоги при пологах з 2021 року

У Міністерстві охорони здоров'я хочуть збільшити фінансування медичної допомоги при пологах з 2021 року. За п'ять місяців дії Програми медичних гарантій 110440 пацієнток отримали безоплатно допомогу при пологах.
Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я при МОЗ.
"У наступному році НСЗУ пропонує... збільшити тариф на надання такої допомоги. До того ж НСЗУ планує платити за підвищеним коефіцієнтом закладам, які можуть забезпечити надання комплексних послуг вагітній та новонародженому, тобто мають договір як на надання медичної допомоги при пологах, так і медичної допомоги новонародженим", - вказано у повідомленні.
До безоплатного пакету допомоги при пологах входить:
"Пологи з черговою акушерською бригадою є для пацієнтки безоплатними. Якщо ж вона хоче народжувати у конкретного лікаря, то лише в такому випадку в закладі може бути встановлена додаткова офіційна оплата, яку пацієнтка має внести до каси", - додають у НСЗУ.
Нагадаємо, Нацслужба здоров’я також пропонує запровадити у наступному році низку змін у лікуванні туберкульозу, а саме збільшити тариф на його лікування до 33 тисяч гривень.
Як писало РБК-Україна, у Верховній раді мають намір відмовитися від монетизації "пакунку малюка" і залишити його в натуральному вигляді; відповідний законопроект №3006а у першому читанні підтримали 316 нардепів.