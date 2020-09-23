У МОЗ хочуть збільшити фінансування меддопомоги при пологах з 2021 року

У Міністерстві охорони здоров'я хочуть збільшити фінансування медичної допомоги при пологах з 2021 року. За п'ять місяців дії Програми медичних гарантій 110440 пацієнток отримали безоплатно допомогу при пологах.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я при МОЗ.

"У наступному році НСЗУ пропонує... збільшити тариф на надання такої допомоги. До того ж НСЗУ планує платити за підвищеним коефіцієнтом закладам, які можуть забезпечити надання комплексних послуг вагітній та новонародженому, тобто мають договір як на надання медичної допомоги при пологах, так і медичної допомоги новонародженим", - вказано у повідомленні.

До безоплатного пакету допомоги при пологах входить:

моніторинг стану вагітної, породіллі та новонародженого (у тому числі лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби);

меддопомога при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою;

меддопомога при ускладнених пологах та кесаревому розтині;

зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідуральна анестезія, стабілізація стану дитини після народження;

вакцинація новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень;

лікарські засоби з Нацпереліку і витратні матеріали, а також ліки, що закуповуються МОЗ, і харчування під час перебування у стаціонарі.

"Пологи з черговою акушерською бригадою є для пацієнтки безоплатними. Якщо ж вона хоче народжувати у конкретного лікаря, то лише в такому випадку в закладі може бути встановлена додаткова офіційна оплата, яку пацієнтка має внести до каси", - додають у НСЗУ.

Нагадаємо, Нацслужба здоров’я також пропонує запровадити у наступному році низку змін у лікуванні туберкульозу, а саме збільшити тариф на його лікування до 33 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, у Верховній раді мають намір відмовитися від монетизації "пакунку малюка" і залишити його в натуральному вигляді; відповідний законопроект №3006а у першому читанні підтримали 316 нардепів.