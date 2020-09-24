У МОЗ хочуть підвищити тариф на неонатальну допомогу новонародженим

У Програмі медичних гарантій-2021 Національна служба здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я пропонує збільшити тариф на неонатальну допомогу новонародженим. Майже 16 тисяч немовлят отримали неонатальну допомогу у квітні-серпні.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Вказано, що відомство законтрактувало 122 медзаклади на надання неонатальної допомоги новонародженим.

"НСЗУ пропонує залишити неонатальну допомогу пріоритетним напрямком та збільшити тариф на її надання. Також пропонується ввести підвищувальний коефіцієнт за інтегрованість послуг для закладів, в яких можуть одночасно надавати медичну допомогу при пологах та медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках", - вказано у повідомленні.

Медзаклади, які будуть надавати допомогу і при пологах, і неонатальну допомогу новонародженим, отримають більше коштів.

Нацслужба здоров'я також пропонує запровадити підвищувальний коефіцієнт за наявність у закладі виїзної неонатальної анестезіологічної бригади, яка забезпечує транспортування глибоко недоношених дітей. Медзаклад отримуватиме більше коштів, якщо в ньому є така бригада.

У МОЗ нагадують, що цей вид медичної послуги оплачується за підвищеним тарифом. Зокрема, за надання такої допомоги новонародженим, які народились із вагою до 1500 г, встановлено найвищий тариф Програми медичних гарантій цього року.

"Допомога немовлятам у складних неонатальних випадках є безоплатною для родин, у яких народились такі дітки. За потреби такі немовлята отримують і медичну реабілітацію, яку Національна служба здоров’я оплачує за окремим пакетом", - вказано у повідомленні.

За надання допомоги новонародженим НСЗУ заплатила медзакладам на сьогодні понад 605 млн гривень.

"Медичний заклад, законтрактований на надання такої допомоги, отримує від НСЗУ кошти за підвищеним тарифом - від 29,6 тис. грн до 98,5 тис. грн", - інформують у Нацслужбі.

До безоплатного пакета допомоги в складних неонатальних випадках входить:

інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування,

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд,

респіраторна підтримка,

парентеральне харчування,

лабораторні та інструментальні дослідження,

офтальмологічний та аудіологічний скринінг для вкрай недоношених немовлят та вакцинація згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

"Дороговартісні препарати для передчасно народжених дітей медзаклади отримують додатково централізовано за державними закупівлями. В тариф включено тільки ліки поза централізованими закупівлями, які входять у Національний перелік лікарських засобів та вартість витратних матеріалів", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я хочуть збільшити фінансування медичної допомоги при пологах з 2021 року.

Як писало РБК-Україна, Нацслужба здоров’я також пропонує запровадити у наступному році низку змін у лікуванні туберкульозу, а саме збільшити тариф на його лікування до 33 тисяч гривень.

Крім того, у Верховній раді мають намір відмовитися від монетизації "пакунку малюка" і залишити його в натуральному вигляді.