У МОЗ готуються до нової хвилі COVID, а в Ізраїлі обвалилася требуна в синагозі: новини за вихідні

В МОЗ готуються до нової хвилі епідемії коронавируса, в ізраїльському місті у синагозі обрушилася трибуна, в Україні оголосили штормове попередження. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 15-16 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні запускають центри вакцинації людей з листа очікування: перші відкриють у великих містах

В Україні почнуть відкривати центри вакцинації громадян, які записалися до листа очікування. Перші центри відкриють у містах-мільйонниках. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Для виконання доручення президента і прем’єра про вакцинацію усіх людей з листа очікування ми запускаємо на вихідних вакцинальні центри. Алгоритм для вакцинальних центрів був затверджений у п’ятницю, 14 травня, Оперативним штабом", - сказав Ляшко.

У МОЗ готуються до нової хвилі епідемії коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я України очікують на нову хвилю епідемії коронавірусу в осінньо-зимовий період. Саме на цей час припадає сезон грипу і грипоподібних захворювань.

"Підйом захворюваності співпадає у часі з сезоном грипу і грипоподібних захворювань. В Україні так складається, що жовтень-листопад іде перше зростання, лютий-березень - друге. Цього року коронавірус у нас повністю співпав з цими хвилями. Ми робимо все, щоби уникнути цієї хвилі, зокрема завдяки вакцинації", - заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Залюбки це зробимо“: Данілов допустив можливість обміну Медведчука на ув'язнених в Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов допустив обмін Віктора Медведчука на українських політв'язнів в Росії. Це могло б стати можливим у разі засудження політика.

Секретар РНБО наголосив, що відповідне рішення за президентом України Володимиром Зеленським. “Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо“, - сказав Данілов.

З Гази випустили 3100 ракет. Після недовгого затишшя обстріли Ізраїлю відновилися

Угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" за час ескалації конфлікту випустили по Ізраїлю понад трьох тисяч ракет. Після нетривалого затишшя обстріли з Гази поновилися.

За даними ЦАХАЛ, за останні сім днів з Сектору Газы в бік Ізраїлю були випущені 3100 ракет. "Це найвища щоденна інтенсивність ракетних обстрілів, з якою Ізраїль стикався у своїй історії. Загроза реальна. Мільйони ізраїльтян живуть під вогнем. Ми продовжимо захищати себе", - зазначено в повідомленні.

Водночас Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість авіаударом, який ізраїльські військові завдали по офісах ЗМІ в Секторі Газа. В результаті удару було зруйновано висотну будівлю. Там були розташовані офіси декількох міжнародних ЗМІ, а також житлові квартири.

Обвалення трибуни синагоги в Ізраїлі: двоє загиблих, більше 200 постраждалих

В ізраїльському місті Гиват-Зеев у синагозі обрушилася трибуна. В результаті двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла вже до 219.

Відзначається, що 15 осіб були евакуйовані в лікарні в критичному стані. Решта отримали легкі травми або госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Китайський космічний корабель вперше приземлився на Марсі

Китайський космічний корабель без екіпажу успішно приземлився на поверхню Марса. Це зробило Китай другою космічною державою після США, яка приземлилася на Червоній планеті.

Космічний корабель Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, був запущений з космодрому Веньчан на узбережжі острівної провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року. Після більш ніж шести місяців подорожей Tianwen-1 досяг Червоної планети в лютому, де з того часу він знаходиться на орбіті.

В Україні оголосили штормове попередження

В Україні на понеділок, 17 травня, оголосили штормове попередження. За даними українських синоптиків, завтра по всій території країни очікуються грози. Вдень у південних та центральних областях місцями можливі град та шквали вітру до 20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпечності.