В Минздраве готовятся к новой волне COVID, а в Израиле обрушилась требуна в синагоге: новости за выходные

В Минздраве готовятся к новой волне эпидемии коронавируса, в израильском городе в синагоге обрушилась трибуна, в Украине объявили штормовое предупреждение. Подробнее о том, что произошло на выходных, 15-16 мая, - в материале РБК-Украина.

В Украине запускают центры вакцинации людей из листа ожидания: первые откроют в крупных городах

В Украине начнут открывать центры вакцинации граждан, которые записались в лист ожидания. Первые центры откроют в городах-миллионниках. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Для выполнения поручения президента и премьера о вакцинации всех людей из листа ожидания мы запускаем на выходных вакцинальные центры. Алгоритм для вакцинальных центров был утвержден в пятницу, 14 мая, Оперативным штабом", - сказал Ляшко.

В Минздраве готовятся к новой волне эпидемии коронавируса

В Министерстве здравоохранения Украины ожидают новую волну эпидемии коронавируса в осенне-зимний период. Именно на это время приходится сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Подъем заболеваемости совпадает во времени с сезоном гриппа и гриппоподобных заболеваний. В Украине так складывается, что октябрь-ноябрь идет первый рост, февраль-март-второй. В этом году коронавирус у нас полностью совпал с этими волнами. Мы делаем все, чтобы избежать этой волны, в частности благодаря вакцинации", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Охотно это сделаем": Данилов допустил возможность обмена Медведчука на заключенных в России

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. Это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.

Секретарь СНБО подчеркнул, что соответствующее решение за президентом Украины Владимиром Зеленским. "Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем“, - сказал Данилов.

Из Газы выпустили 3100 ракет. После недолгого затишья обстрелы Израиля возобновились

Группировки ХАМАС и "Исламский джихад" за время эскалации конфликта выпустили по Израилю более трех тысяч ракет. После непродолжительного затишья обстрелы из Газы возобновились.

По данным ЦАХАЛ, за последние семь дней из Сектора Газы в сторону Израиля были выпущены 3100 ракет. "Это самая высокая ежедневная интенсивность ракетных обстрелов, с которой Израиль сталкивался в своей истории. Угроза реальна. Миллионы израильтян живут под огнем. Мы продолжим защищать себя", - указано в сообщении.

В то же время Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность авиаударом, который израильские военные нанесли по офисам СМИ в Секторе Газа. В результате удара было разрушено высотное здание. Там были расположены офисы нескольких международных СМИ, а также жилые квартиры.

Обрушение трибуны в синагоге в Израиле: двое погибших, более 200 пострадавших

В израильском городе Гиват-Зеэв в синагоге обрушилась трибуна. В результате. Двое людей погибли, количество пострадавших возросло уже до 219.

Отмечается, что 15 человек были эвакуированы в больницы в критическом состоянии. Остальные получили легкие травмы или госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Китайский космический корабль впервые приземлился на Марсе

Китайский космический корабль без экипажа успешно приземлился на поверхность Марса. Это сделало Китай второй космической державой после США, которая приземлилась на Красной планете.

Космический корабль Tianwen-1, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода, был запущен из космодрома Вэньчан на побережье островной провинции Хайнань на юге Китая 23 июля 2020 года. После более чем шести месяцев путешествий Tianwen-1 достиг Красной планеты в феврале, где с тех пор он находится на орбите.

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине на понедельник, 17 мая, объявили штормовое предупреждение. По данным украинских синоптиков, по всей территории страны ожидаются грозы. Днем в южных и центральных областях местами возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.