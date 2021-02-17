У МОЗ "гарантували", що COVID-вакцинація розпочнеться в лютому
Вакцинація від коронавірусу в Україні точно почнеться в лютому. Але дата поставки перших доз поки не називається.
Про швидкий початок вакцинації заявив голова МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
Міністр дав "гарантію", що перші щеплення від коронавірусу будуть зроблені в поточному місяці, на наступний день після доставки вакцини в Україну.
"Ми точно почнемо вакцинацію в лютому. Це гарантовано, я в цьому впевнений. Як тільки вакцина приїжджає, то на наступний день ми починаємо вакцинацію", - сказав Степанов.
Також міністр Максим Степанов запевнив, що до кінця цього тижня в Україну прибуде перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовив в Індії. Україна очікує на 500 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca.
Нагадаємо, сьогодні видання The Guardian розповіло, що після схвалення застосування вакцини AstraZeneca Всесвітня організація охорони здоров'я планує почати постачання по COVAX наприкінці лютого.