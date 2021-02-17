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У МОЗ "гарантували", що COVID-вакцинація розпочнеться в лютому

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 21:45
У МОЗ "гарантували", що COVID-вакцинація розпочнеться в лютому Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Вакцинація від коронавірусу в Україні точно почнеться в лютому. Але дата поставки перших доз поки не називається.

Про швидкий початок вакцинації заявив голова МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Міністр дав "гарантію", що перші щеплення від коронавірусу будуть зроблені в поточному місяці, на наступний день після доставки вакцини в Україну.

"Ми точно почнемо вакцинацію в лютому. Це гарантовано, я в цьому впевнений. Як тільки вакцина приїжджає, то на наступний день ми починаємо вакцинацію", - сказав Степанов.

Також міністр Максим Степанов запевнив, що до кінця цього тижня в Україну прибуде перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовив в Індії. Україна очікує на 500 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, сьогодні видання The Guardian розповіло, що після схвалення застосування вакцини AstraZeneca Всесвітня організація охорони здоров'я планує почати постачання по COVAX наприкінці лютого.

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