RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

МОЗ ПАР привласнив мільйони доларів, виділених на боротьбу з COVID, - AP

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я Південно-Африканської Республіки привласнило мільйони доларів під час пандемії коронавірусу. Високопоставлених чиновників МОЗ країни звинуватили в корупції і шахрайстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У доповіді спеціальної слідчої групи, опублікованій президентом Сірілом Рамафосою, йдеться, що колишній міністр охорони здоров'я Звели Мхіза та інші особи вчинили протиправні дії.

Мхіза подав у відставку минулого місяця.

У доповіді говориться, що міністр втрутився в процес закупівель, щоб присудити контракт вартістю 10 мільйонів доларів близьким соратникам, які згодом здійснили платежі на користь Мхіза і його сім'ї. Ці гроші були частково використані для ремонту одного з будинків Мхіза і покупки автомобіля для його сина.

Компанія, про яку йде мова, Digital Vibes, була пов'язана з колишнім радником мхіза з комунікацій і його колишнім особистим помічником. Компанія отримала контракт на проведення консультацій з комунікаційної стратегії Covid Департаменту охорони здоров'я.

Представники опозиції закликали вивести Мхіза з парламенту, де він залишається депутатом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЮАРКоронавірус