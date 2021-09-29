МОЗ ПАР привласнив мільйони доларів, виділених на боротьбу з COVID, - AP

У доповіді спеціальної слідчої групи, опублікованій президентом Сірілом Рамафосою, йдеться, що колишній міністр охорони здоров'я Звели Мхіза та інші особи вчинили протиправні дії.

Мхіза подав у відставку минулого місяця.

У доповіді говориться, що міністр втрутився в процес закупівель, щоб присудити контракт вартістю 10 мільйонів доларів близьким соратникам, які згодом здійснили платежі на користь Мхіза і його сім'ї. Ці гроші були частково використані для ремонту одного з будинків Мхіза і покупки автомобіля для його сина.

Компанія, про яку йде мова, Digital Vibes, була пов'язана з колишнім радником мхіза з комунікацій і його колишнім особистим помічником. Компанія отримала контракт на проведення консультацій з комунікаційної стратегії Covid Департаменту охорони здоров'я.

Представники опозиції закликали вивести Мхіза з парламенту, де він залишається депутатом.