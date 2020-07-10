МОЗ рекомендувало закрити декілька пляжів в Одесі, Києві та Миколаєві

Відхилення показників якості води виявлено на деяких пляжах по всій Україні. Пляжі рекомендовано закрити.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України МОЗ України.

Центр публікує перелік пляжів із відхиленнями показників якості води та відповідні рекомендації:

У Донецькій області відхилення від стандарту виявлено: міський пляж у районі готелю "Турист" м. Маріуполь. У пробах води з громадського пляжу смт Ялта виділено v. Parahaemolуtісus. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

У Запорізькій області відхилення від стандарту виявлено: пляж "Центральний - ліва сторона" м. Запоріжжя, міський пляж "Сонячний" м. Енергодар, пляж "Правий берег" м. Запоріжжя, пляж м. Енергодар. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

У Миколаївській області відхилення від стандарту виявлено у пробах морської води: міський пляж "Чайка" і пляж "Прибій" у м. Миколаїв, пляж "Стрілка" у м. Миколаїв, пляж у м. Первомайськ, пляж "Прибій" у м. Миколаїв. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

В Одеській області відхилення від стандарту виявлено: пляж м. Одеса - "Аркадія", "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану, пляж м. Одеса. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

У Херсонській області відхилення від стандарту виявлено у 1 пробі річкової води пляжу м. Нова Каховка. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

У м. Київ відхилення від стандарту виявлено: "Пуща-Водиця", пляж "Вербний", "Пуща-Водиця"/5-7 лінія/на р. Горенка. Рекомендовано встановити щити про заборону купання, проби води взято на повторні дослідження.

Як повідомляло РБК-Україна в Києві провели санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення та за результатами дослідження кишкову паличку зафіксували на 12 пляжах.

Нагадаємо, на пляжах Києва містянам рекомендують не купатися через загрозу інфекції.