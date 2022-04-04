МОЗ роз'яснило статус зроблених закордоном щеплень

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис МОЗ України у Facebook.

Відомство рекомендувало дотримуватися календаря імунізації країни перебування для тих, хто планує робити рутинні щеплення. Ці та інші щеплення, зроблені за кордоном під час війни, будуть дійсними в Україні.

"У більшості країн дані про вакцинацію вносять в Міжнародний вакцинальний паспорт. Після повернення додому ви зможете передати цей документ лікарю, із яким у вас або вашої дитини укладена декларація, і внести дані до Електронної системи охорони здоров’я", – йдеться в повідомленні.

У МОЗ закликали не відкладати планових щеплень, попри перебування за межами України. Окрім того, при відсутності чи втрати даних про власний вакцинальний статус (або дитини) радять вакцинуватися.