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МОЗ дозволить видавати паперові лікарняні: в яких випадках

Автор: Ольга Белей

Міністерство охорони здоров'я України дозволить видавати паперові лікарняні в чотирьох випадках. Опція буде доступна до 1 травня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Міністерство розробило проект наказу "Про внесення змін до деяких наказів МОЗ" щодо медичних висновків про тимчасову непрацездатність та електронних лікарняних. Відтак, паперові лікарняні у чотирьох виняткових випадках продовжать видавати до 1 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Так, лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:

  1. необхідно продовжити або закрити лист непрацездатності, який був виданий у паперовій формі до 1 жовтня 2021 р.;
  2. закінчився термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому разі рішення про видачу листа непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності - головний лікар закладу;
  3. відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати його народження, зазначеного в свідоцтві про народження. Лікарняний видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;
  4. виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листа непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність для усунення таких проблем.

Водночас, як зазначають у МОЗ, факт непідключення закладу охорони здоров'я до електронної системи охорони здоров'я не є підставою для видачі паперових лікарняних.

Нагадаємо, електронний лікарняний почав діяти в Україні з 1 жовтня 2021 року. Він значно знижує навантаження на лікарів, допомагає швидше оформити виплати пацієнтам.

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