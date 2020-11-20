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МОЗ продовжує нарощувати число ліжок з підведеним киснем

Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав число ліжок з підведеним киснем для лікування хворих COVID-19. Їх кількість продовжують збільшувати: зараз їх понад 24 тисячі.

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Про це він сказав у ході брифінгу.

"Так, у нас є проблеми, ми знаємо про ці проблеми, з киснем проблеми. Темпи розгортання пандемії такі, що ми іноді не встигаємо з одного боку, а з іншого боку, ми вирішуємо ті проблеми, які були 29 років. Якщо ми говоримо про кисень... зараз уже у нас 24 575 ліжок", - сказав міністр.

Степанов запевнив, що кількість ліжок з підведеним киснем або централізовано або кисневим концентратом збільшують щодня.

Нагадаємо, вчора глава МОЗ заявив, що в Україні на даний момент у лікарнях понад 23 тисяч ліжок з підведеним киснем.

Як писало РБК-Україна, за словами глави держави Володимира Зеленського, Україна може оперативно збільшити кількість лікарняних місць для пацієнтів з COVID-19 до 91 тисячі. Крім того, у країні продовжують збільшувати кількість лікарняних ліжок, підключених до кисню.

Так, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що в уряді зараз не бачать необхідності розгортати мобільні госпіталі.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степанов