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МОЗ закликає фармкомпанії Європи скоротити асортимент ліків для Росії

Фото: МОЗ закликає фармкомпанії Європи скоротити асортимент ліків для Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров'я України закликало європейські фармакологічні компанії зменшити асортимент ліків для Росії. Це допоможе скоротити надходження до бюджету країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріда, під час зустрічі з організацією Medicines for Europe, він зауважив, що більшість ліків, які постачаються в Росію, є генериками (препарати, які є відтворенням оригінального препарату).

"Відмовившись від постачання таких препаратів, європейські фармвиробники дадуть змогу росіянам лікуватися власними "якісними" ліками. Також, зменшивши асортимент, фармвиробники сприятимуть скороченню податків, що надходять до бюджету держави-агресора, яка вже 105 днів атакує Україну", - зауважив Комаріда.

Також під час зустрічі Комаріда порушив питання щодо критерії ухвалення рішення про призупинення або ж скасування реєстраційного посвідчення компаній, які є прямо або ж опосередковано пов’язаними зі суб’єктами господарювання, що розташовані в Росії або ж Білорусі.

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