МОЗ попереджає про низькі показники імунізації дітей за віком

В Україні занизькі показники імунізації дітей за віком. За розрахунками цьогорічної тенденції за 6 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 70%, чого недостатньо для формування колективного імунітету - необхідних 95%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я України .

Станом на 1 липня 2021 року 36,6% дітей отримали захист від туберкульозу. 38,2% дітей до 1 року вакцинували від кашлюка, дифтерії і правця, ще менше - 35% дітей у 18 місяців, 31,6% - у 6 років.

Від поліомієліту щеплено 39,6% дітей до 1 року, 37,9% - у 18 місяців, 38% - у 6 років. 40,6% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

"Закликаємо батьків надолужити пропущені щеплення дітей за віком, усвідомлювати та співставляти ризики й переваги вакцинації. Сучасні вакцини є безпечними та ефективними і здатні захистити кожну людину від інфекційних захворювань, ускладнення від яких можуть вартувати життя", - наголошують в МОЗ.