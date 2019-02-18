МОЗ підписав накази про розподіл вакцини в медустанови

Вакцини і життєво важливі ліки відправлені в регіони

Министерство здравоохранения Украины подписало приказы о распределении вакцин против полиомиелита, кори, паротита и краснухи - в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минздраве сообщили, что в регионы отправляются лекарства по более чем десяти направлениям государственных закупок. В частности, в регионы поедут 390 тыс. доз вакцины КПК - против кори, паротита и краснухи. По состоянию на 1 февраля 2019 года в областях Украины было более 1,2 млн доз вакцины. Также в области отправят 954 тыс. доз вакцины от полиомиелита.

Кроме того, подписаны приказы и о распределении лекарств по направлениям государственных закупок "Взрослая онкология" и "Детская онкология". Важно, что больные раком щитовидной железы вовремя получат радиофармацевтические препараты. Максимальный срок годности - 21 день. Лекарства прибыли в Украину еще на прошлой неделе и были готовы для развозки в больницы. Лекарства для больных туберкулезом, вирусным гепатитом и на орфанные заболевания уже поставлены в Украину.

Напомним, 14 февраля судья Окружного административного суда Сергей Каракашьян отменил решение суда, которое запрещало и.о. главы Минздрава Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Таким образом работа Министерства здравоохранения Украины была разблокирована решением Окружного административного суда города Киева.