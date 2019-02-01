МОЗ звернувся до батьків дітей з фальшивими довідками про вакцинацію

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

У МОЗ планують унеможливити видачу підроблених довідок про щеплення від кору

Міністерство охорони здоров'я закликає батьків, які придбали своїм дітям фальшиві довідки про вакцинацію, надолужити щеплення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

У міністерстві зазначили, що мотиви придбання фальшивих довідок у батьків можуть бути різні, але в будь-якому разі вони неприйнятні, оскільки ставлять під загрозу здоров’я та життя не тільки їхніх дітей, котрі вакциновані лише "на папері", але й оточуючих.

"Зараз в Україні триває найбільший за останнє десятиліття спалах кору, МОЗ просить батьків, чиї діти мають неправдиві дані щодо вакцинації, надолужити всі щеплення. Не зважаючи на відмітки про щеплення у медичній картці дитини, ви можете звернутись до свого сімейного лікаря чи педіатра, і він направить на вакцинацію", - сказано у повідомленні.

У відомстві порекомендували звертатися до головного лікаря/керівника медзакладу у випадку відмови у вакцинації, а якщо там не вдалося владнати питання - у місцевий департамент охорони здоров’я.

"Так само послідовно і вперто ми будемо впроваджувати механізми, які унеможливлять видачу підроблених довідок у майбутньому. Один із найближчих кроків - електронна медична картка", - сказано у повідомленні.

Планується, що лікар вноситиме дані про щеплення у електронну систему, тож усі маніпуляції з номерами вакцин і довідок можна буде відстежити.

"А з введенням ліцензування для лікарів - видача підробленої довідки буде коштувати лікарю не лише посади, а відлучення від професії", - заявили у МОЗ.

Нагадаємо, у західних регіонах України зафіксовані найгірші показники планової вакцинації дітей проти кору.

Як писало РБК-Україна, у найближчі тижні число випадків кору буде знижуватися.

Додамо, в.о. глави МОЗ Уляна Супрун заявила, що з початку цього року зафіксовано 12 тисяч випадків захворювання на кір.