МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" по коронавірусу: що змінилось

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, які відносяться до "червної зони" за показниками по коронавірусу. В оновлений список, зокрема, увійшли Чехія, Чорногорія, Мексика.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначимо, за оновленою інформацію, в цей список країн увійшли:

Казахстан,

Острови Теркс і Кайкос,

Палестина,

Киргизстан,

Сейшельські острови,

Мексика,

Чорногорія,

Сурінам,

Сальвадор,

Албанія,

Чехія.

Всього в перелік країн "червоної зони" входять 62 країни. Серед них США, Росія, Франція, Білорусь, Єгипет, Молдова, Мальдіви, Бразилія, Ізраїль та інші.

До країн "зеленої зони" входять Румунія, Болгарія, Іран, Сербія, Польща, Італія, Туреччина, Хорватія, Греція, Індія, Нідерланди, Словенія, Норвегія, Ірландія, Данія, Литва, Угорщина, Німеччина, Ісландія, Австралія, Грузія та інші.

Зазначимо, це означає, що, якщо людина приїхала з країни "зеленої зони", то їй самоізоляція або обсервація не потрібні. Якщо ж з "червоної зони", то вищезгадані дії потрібно буде виконати.

Разом з тим, якщо людина є громадянином країни "червоної зони", але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона перебувала в країні "зеленої зони", буде розглядатися тільки країна відправлення.

Обов’язковою умовою для іноземців є наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, Україна входить в список країн "червоної зони", але МЗС назвав категорії українців, яким не заборонили в'їзд в Євросоюз.

Додамо, в Україні фіксують невеликий зріст нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 564 людини.