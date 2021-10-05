МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 10 тисяч нових заражень

В Україні підтвердили 9846 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Дніпропетровській, Харківській, Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба МОЗ.
В Україні госпіталізували 1 881 особу; летальних випадків - 317; одужали - 4 229 осіб. Протестували методом ПЛР - 37 080 осіб, методом ІФА - 8 762 особи, експрес-тестами - 28 283 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.
В Україні захворіли 2 469 856 осіб; одужали - 2 268 752 особи; летальних випадків - 57 206.