МОЗ не має наміру закуповувати російську вакцину від коронавірусу

Фото: лікар тримає ліки (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я України не має наміру закуповувати або отримувати російські вакцини від коронавірусу. При цьому відомстві зазначили, що зараз ніяких переговорів не ведеться, повідомляється на сайті відомства.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У Міністерстві зазначають, що будь-які припущення щодо можливих переговорів про закупівлю російських вакцин не мають під собою жодних підстав на законодавчому рівні.

"Жодних заяв про державної реєстрації російської вакцини Гам-ковід-Вак у встановленому порядку не надходило. Крім того, за наявною інформацією, цей продукт також не проходив експертизу і реєстрацію в компетентних органах США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або ЄС, що фактично унеможливлює його закупівлю і використання в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявляв, що не варто обговорювати можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу, бо вона не пройшла третю стадію клінічних випробувань.

Крім того, до цього міністр Степанов не виключав закупівлю російської вакцини від коронавірусу, але за умови її схвалення Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавірусу в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.