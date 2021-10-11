МОЗ розпочало раптові перевірки працівників шкільних їдалень на стафілокок

"З 11 жовтня Міністерство охорони здоров'я почало раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків на носійство золотистого стафілокока", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що виявлені носії інфекції будуть відсторонені від роботи на час лікування і до повного одужання.

У міністерстві зазначили, що рішення про раптові перевірки працівників ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЕНЬ раніше анонсував глава МОЗ Віктор Ляшко на форумі "Реформа шкільного харчування", який пройшов у Дніпрі.

"У поточному навчальному році в навчальних закладах вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це сталося через порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм - люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока", - сказав міністр.

За його словами, відомство прийняло рішення ввести додатковий контроль і почати раптові перевірки працівників шкільних їдалень на наявність інфекцій, зокрема, золотистого стафілокока.

Фото: МОЗ розпочало перевірки працівників ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЕНЬ (moz.gov.ua)