RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МОЗ ініціює розширення Нацпереліку основних лікарських засобів

Автор: Даша Харченко

Міністерство охорони здоров'я ініціює розширення Національного переліку основних лікарських засобів. До нього планують включити ще кілька ліків.

Про це повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Так, Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів щодо розширення Національного переліку основних лікарських засобів. Проєкт постанови знаходиться на погодженні у центральних органах виконавчої влади.

Садов'як зазначила, що пропонується включити до Нацпереліку холикальциферол та ергокальциферол, амінокислоти та жирові емульсії для парентерального харчування для надання допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках; препарати для лікування методом гемодіалізу в амбулаторних умовах; альтеплаза та норепінефрин (норадреналін) для надання допомоги при гострому мозковому інсульті тощо.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19. Зокрема, для лікування пацієнтів з критичним перебігом захворювання був доданий препарат тоцилізумаб.

Також повідомлялося, що Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих COVID. Він повинен відповідати показникам медичного кисню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України лекарстваМінстерство охорони здоров'я України
Читайте також
Україна отримає вакцину від COVAX наступного тижня, - МОЗ
Прогноз погоди