МОЗ: число госпіталізованих зростає попри вихідні

У Міністерстві охорони здоров'я зауважили, що число госпіталізованих зростає попри вихідні. У відомстві зазначили, що на вихідних традиційно госпіталізували менше осіб.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов у ході брифінгу.

"Ви бачите, що попри те, що це неділя, а традиційно у неділю менша кількість людей звертається за допомогою... У неділю завжди менша кількість людей госпіталізувалась. За цю неділю у нас госпіталізували 202 особи, це дуже багато", - зазначив міністр.

Урядовець звернув увагу, що госпіталізація відбувається тільки тих пацієнтів, які мають важкий перебіг хвороби, людей, яким потрібен кисень.

Нагадаємо, раніше Степанов уже звертав увагу, що українці стали важче переносити коронавірус; а у країні збільшилася кількість госпіталізацій і летальних випадків.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу зафіксували 1008 нових випадків коронавірусу, а загальне число хворих досягло майже 82 тисяч.