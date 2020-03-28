МОЗ найближчим часом отримає засоби індивідуального захисту для медиків

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом отримає нову партію засобів індивідуального захисту для медичних працівників закладів, які приймають хворих на коронавірус. Про це на брифінгу в Кабміні повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, засоби індивідуального захисту передадуть тим закладам, які були визначені для прийому хворих на коронавірус пацієнтів.

"Найближчим часом очікується нова поставка засобів індивідуального захисту для медичних працівників, які будуть передані з національного рівня до закладів охорони здоров'я, визначених для прийому хворих на коронавірусну хворобу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області коронавірусом заразилися майже 20 медичних працівників. Масове інфікування медиків сталося через невчасне виявлення коронавірусу в одного з лікарів. Наразі на коронавірус в області перевірили понад 150 медпрацівників.

Крім того, у Вінниці коронавірус виявили у лікаря Подільського регіонального центру онкології. Медичний заклад зачинили, а на його території працюють інфекціоністи. Територію онкологічного диспансеру охороняють правоохоронці.