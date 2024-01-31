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В Минюсте рассказали о перспективе выплат российских репараций Украине

Украина, Среда 31 января 2024 10:06
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В Минюсте рассказали о перспективе выплат российских репараций Украине Фото: репарации России Украине начнут выплачивать не раньше, чем через год (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Выплаты репараций Украине в ближайшее время ожидать не стоит, постольку компенсационная комиссия для начала этого процесса может быть создана не раньше, чем через год.

Об этом заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра сказала в комментарии РБК-Украина.

"По моим прогнозам комиссия должна быть создана в течение года плюс какое-то время на ратификацию договора", - отметила Мудра.

Эта комиссия, по ее словам, будет похожа на ирако-кувейтскую компенсационную комиссию, занимавшуюся вопросами репараций от Ирака Кувейту в 90-х годах прошлого столетия. Тогда репарации выплачивали на основании решения Совбеза ООН. В случае с Украиной, из-за того, что РФ может заблокировать принятие решения ООН, для выплаты репараций должны создать международное многостороннее соглашение, над которым сейчас идет работа.

Это соглашение должно быть подписано как можно большим количеством стран. "Это должны быть страны G7, все проголосовавшие за резолюцию ООН и где находятся активы РФ. Для легитимности инструмента, поскольку создается новый квазисудебный орган, должна быть широкая поддержка. Нужно собрать страны Азии, Латинской Америки, Африки", - отметила заместитель министра юстиции.

После этого договор должен быть ратифицирован парламентами стран-подписантов. И только потом компенсационная комиссия сможет на основании реестра определять суммы выплат, источником которых станут российские активы.

Мудра не исключила, что в случае, если РФ согласится добровольно наполнять фонд для выплат, как в свое время делал Ирак, часть ее активов может быть разморожена. В противном случае передача заблокированных средств будет считаться авансовым платежом для выполнения обязанностей по решению компенсационной комиссии.

Подробнее о репарациях читайте в материале РБК-Украина "Замороженные миллиарды России. Что тормозит выплату репараций Украине".

Напомним, страны Запада заморозили российские государственные активы на сумму 300 млрд долларов после вторжения в Украину. Как писало Financial Times, эти деньги могут быть выплачены Украине траншами в качестве аванса перед неизбежной компенсацией России за агрессию.

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