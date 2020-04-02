У Мін'юсті розраховують на прийняття закону про амністію найближчим часом

У Міністерстві юстиції очікують прийняття закону про амністію найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, глобальна мета Мін’юсту - зменшити тюремне населення у принципі, що, враховуючи ситуацію, яка склалася, є вкрай актуальним.

"Завдання-мінімум на найближчий тиждень - прийняття закону про амністію на 2020 рік, щоб амністувати близько 1000 осіб. Це пов’язано не лише з коронавірусом, це щорічна правнича практика", - вказано у повідомленні Мін'юсту.

Нагадаємо, влада Афганістану планує звільнити з в'язниць не менше 10 тисяч ув'язнених з метою уникнення розповсюдження коронавірусу. Як повідомляв офіс президента Ашрафа Гані, глава країни вже підписав відповідний указ - під амністію потраплять люди старше 55 років.

Як писало РБК-Україна, Міністерство юстиції України запевняє, що вживає необхідні кроки для попередження спалаху коронавірусу в місцях позбавлення волі.

Додамо також, за словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, яка відповідає за пенітенціарну систему, на сьогодні не йдеться про масове звільнення ув'язнених через ситуацію з коронавірусом.