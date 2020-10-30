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У Мін'юсті назвали умову для виключення Ситника з реєстру в статусі голови НАБУ

Автор: Роман Тверденко

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що зараз не має підстав і повноважень для виключення Артема Ситника з держреєстрів в статусі голови НАБУ. Для цього необхідно рішення про заміну його на нового директора.

Про це Малюська заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"По-перше, у мене немає таких повноважень прибирати пана Ситника з реєстрів. По-друге, у мене немає підстав забирати його з реєстру. Для того, щоб прибирати його з реєстру має бути рішення про його звільнення і призначення когось замість нього на посаду", - підкреслив Малюська.

Зазначимо, ОАСК дав вказівку Мін'юсту внести зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб на підставі рішення КСУ про звільнення Ситника.

Нагадаємо, сьогодні голова Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника призначили незаконно. За словами голови КСУ, Ситник став заручником ситуації.

До речі, у новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії спробували знайти відповіді на важливі для українців питання. Зокрема, Дмитро Кулеба, Арсеній Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасія Радіна та інші обговорювали те, хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників й які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду. А також, звісно, чи загрожує нашій країні втрата безвізу.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 30 жовтня 2020 року

Нагадаємо, у попередньому випуску програми, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков назвав умову проведення місцевих виборів на Донбасі. Також політик прокоментував позицію білоруської опозиціонерки Вероніки Цепкало щодо Криму, Донбасу та Росії.

Резніков відповів Вероніці Цепкало

25 жовтня у ток-шоу головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина розповів про особливості місцевих виборів 2020 року.

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Сергій Щербина розповів про місцеві вибори 2020

Також на програмі Шустера журналіст Дмитро Гордон різко висловився про президентське опитування, яке проводили волонтери під час місцевих виборів.

Дмитро Гордон розповів, як взяв участь в президентському опитуванні

Висловився про вибори й Олександр Турчинов. Зокрема екс-глава РНБО вважає, що ці вибори були "протистоянням проукраїнських сил та колаборантів-капітулянтів".

Турчинов про те, чи не показують результати виборів, що немає єдності народу

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