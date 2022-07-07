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У Мін'юсті назвали суму заморожених активів Росії

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Київ, Четвер 07 липня 2022 14:20
У Мін'юсті назвали суму заморожених активів Росії Фото: партнери заморозили вже 350 млрд доларів активів Росії (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Західні партнери заморозили близько 350 млрд доларів російських активів. Ці кошти повинні піти на післявоєнну відбудову України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника міністра юстиції Ірини Мудрої.

За її словами, названа сума є активами Центробанку Росії, які після закінчення війни союзники повинні передати Україні як репарації.

Проте ця сума не є остаточною, оскільки західні країни також заблокували активи російських олігархів та бізнесу, які підтримують і фінансують режим Кремля.

"Також з відкритої інформації, з відкритих джерел відомо, що кошти російських олігархів та бізнесів, які заморожені по всьому світу, становлять близько 1 трлн доларів. Тому в першу чергу фонд (для відбудови України, - ред.) повинен наповнюватися цими активами", - зазначила Мудра.

Заступник міністра також додала, що партнери вже починають вносити законодавчі ініціативи для конфіскації російських активів на користь України. Першою це зробила Канада, також відповідні кроки роблять у Сенаті США.

Нагадаємо, що раніше в Мін'юсті запропонували створити унікальний механізм для стягнення компенсацій з Росії та пояснили, як він повинен працювати.

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