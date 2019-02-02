Мін'юст зареєстрував перейменування "Опозиційної платформи - За життя"

Партія Рабіновича офіційно зареєстрована

Партия Вадима Рабиновича "Оппозиционная платформа – За життя" официально зарегистрирована Минюстом Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Всех членов партии "Оппозиционная платформа - За життя", всех наших сторонников и единомышленников можем поздравить с поистине историческим днем: теперь наша политическая сила официально зарегистрирована Министерством юстиции Украины", - сообщают в партии.

Сообщается, что политическая сила уже под новым названием официально внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций под номером 21709375.

Как известно, 29 января в Киеве прошел съезд партии "Оппозиционная платформа-За жизнь", который собрал около 1500 участников. Съезд поддержал Юрия Бойко как единого кандидата в президенты Украины от оппозиции.

Партия ставит перед собой ряд задач по установлению мира на востоке Украины, развитию экономики, восстановлению экономического сотрудничества со странами СНГ, обеспечить социальную защиту населения. Одна из ключевых инициатив - принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги для населения.

"Вместе и уверенно идем к победе", - заявляют в "Оппозиционной платформе – За життя".

Руководство партии уже приняло решение, что на парламентские выборы политическую силу поведет Вадим Рабинович.