Мін'юст США сформує підрозділ для боротьби з внутрішнім тероризмом

За словами помічника генерального прокурора Метью Олсена - до складу сформованого підрозділу увійде спеціальна група адвокатів, яка працюватиме над загрозою з боку внутрішнього тероризму.

"Ми стикаємося з підвищеною загрозою з боку внутрішніх насильницьких екстремістів, тобто осіб у Сполучених Штатах, які прагнуть вчинити насильницькі злочинні дії для досягнення внутрішніх соціальних або політичних цілей", - відзначив Олсен.

Помічник генпрокурора додав, що в більшості випадків екстремісти мотивовані поєднанням ідеологій й особистих загроз.

"Ми спостерігаємо зростання загрози з боку тих, хто керується расовою ворожістю, а також тих, хто приписує екстремістські антиурядові та антивладні ідеології", - додав Олсен.