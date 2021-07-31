Мін'юст США: росіяни зламали федеральну прокуратуру

Російські хакери зламали облікові записи електронної пошти деяких з найвідоміших федеральних прокурорів у 2020 році. Вони ж стояли за масштабною кампанією кібершпіонажу SolarWinds.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Зламано було 80% облікових записів електронної пошти Microsoft, які використовували співробітники чотирьох прокурорських офісів в Нью-Йорку, повідомляє агентство.

Всього, за даними Мін'юсту, облікові записи як мінімум одного співробітника були зламані у 27 офісах прокуратури, йдеться в повідомленні.

Зломи були здійснені з травня по кінець грудня 2020 року, зазначає агентство, в грудні була ідентифікована атака на SolarWinds.

У грудні 2020 року було атаковано програмне забезпечення компанії SolarWinds. На початку січня агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США (CISA) опублікувало спільну заяву ФБР і низки інших американських структур, в якому допускалося, що за масштабною кібератакою на клієнтів фірми стоїть Росія.