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Мін'юст США: росіяни зламали федеральну прокуратуру

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Вашингтон, Субота 31 липня 2021 06:39
Мін'юст США: росіяни зламали федеральну прокуратуру Фото: СШо розкрили подробиці атаки з РФ (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Російські хакери зламали облікові записи електронної пошти деяких з найвідоміших федеральних прокурорів у 2020 році. Вони ж стояли за масштабною кампанією кібершпіонажу SolarWinds.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Зламано було 80% облікових записів електронної пошти Microsoft, які використовували співробітники чотирьох прокурорських офісів в Нью-Йорку, повідомляє агентство.

Всього, за даними Мін'юсту, облікові записи як мінімум одного співробітника були зламані у 27 офісах прокуратури, йдеться в повідомленні.

Зломи були здійснені з травня по кінець грудня 2020 року, зазначає агентство, в грудні була ідентифікована атака на SolarWinds.

У грудні 2020 року було атаковано програмне забезпечення компанії SolarWinds. На початку січня агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США (CISA) опублікувало спільну заяву ФБР і низки інших американських структур, в якому допускалося, що за масштабною кібератакою на клієнтів фірми стоїть Росія.

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.

Раніше повідомлялося, що Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США. Сторони домовилися про консультації.

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