Мін'юст США розкриє ім'я одного підозрюваного у справі теракту 11 вересня

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки (США) розкриє ім'я одного причетного до скоєння терористичних актів, які сталася 11 вересня 2001 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, розкрити ім'я підозрюваного вимагали родичі жертв терактів 11 вересня. Вважається, що підозрюваний давав доручення двом чиновникам з Саудівської Аравії допомагати терористам. Мова йде про двох чиновників Омара аль-Байумі та Фахада аль-Тумайрі.

Зазначається, що генеральний прокурор США Вільям Барр вирішив не розголошувати державну таємницю, але назве ім'я підозрюваного адвокатам, які представляють інтереси родичів загиблих.

За словами родичів жертв терактів, розкриття імені підозрюваного допоможе їм "нарешті дізнатися всю правду і домогтися справедливості щодо Саудівської Аравії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Військова комісія в США призначила на 11 січня 2021 року судове засідання щодо Халіда Шейха Мохаммеда і ще чотирьох обвинувачених в організації терактів 11 вересня 2001 року. Якщо дату суду не перенесуть, за вісім місяців до початку засідань почнуть обирати суддів.

П'ятьох чоловіків звинувачують у підготовці терактів 11 вересня 2001 року на території США. Головним організатором вважають Мохаммеда, в той час як четверо його спільників, за версією слідства, надавали допомогу в тренуваннях, переміщеннях і фінансуванні.