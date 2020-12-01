ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мін'юст США не знайшов суттєвих фальсифікацій на виборах президента

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки не знайшло суттєвих фальсифікацій на президентських виборах 2020 року. Міністерство не знайшло жодних доказів, які могли б вплинути на результати виборів президента США.

Популярні новини

Про це заявив генеральний прокурор США Вільям Барр в інтерв'ю Associated Press.

Барр розповів, що працівники Мін'юсту та агенти Федерального бюро розслідувань перевіряють скарги та інформацію про можливі порушення на виборах, але так і не знайшли жодних доказів.

"На сьогодні ми не спостерігаємо фальсифікацій такого масштабу, який би міг вплинути на результат виборів", - наголосив він.

Така заява Барра розбиває всі твердження чинного президента США Дональда Трампа про те, що президентські вибори, на яких перемагає демократ Джо Байден, було сфальсифіковано. При цьому Барра вважають одним з найбільш прихильних союзників Трампа.

Нагадаємо, сьогодні Трамп вдруге оскаржив результати виборів у штаті Вісконсин. Трамп вимагає скасувати понад 200 тисяч голосів, які віддали Байдену виборці двох найбільших округів штату.

Також РБК-Україна писало, що Трамп сумнівається у можливості розгляду його позову щодо фальсифікації президентських виборів у Верховному суді США. Однак він не збирається змінювати свою позицію.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампфальсификатВибори в США