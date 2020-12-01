Мін'юст США не знайшов суттєвих фальсифікацій на виборах президента

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки не знайшло суттєвих фальсифікацій на президентських виборах 2020 року. Міністерство не знайшло жодних доказів, які могли б вплинути на результати виборів президента США.

Про це заявив генеральний прокурор США Вільям Барр в інтерв'ю Associated Press.

Барр розповів, що працівники Мін'юсту та агенти Федерального бюро розслідувань перевіряють скарги та інформацію про можливі порушення на виборах, але так і не знайшли жодних доказів.

"На сьогодні ми не спостерігаємо фальсифікацій такого масштабу, який би міг вплинути на результат виборів", - наголосив він.

Така заява Барра розбиває всі твердження чинного президента США Дональда Трампа про те, що президентські вибори, на яких перемагає демократ Джо Байден, було сфальсифіковано. При цьому Барра вважають одним з найбільш прихильних союзників Трампа.

Нагадаємо, сьогодні Трамп вдруге оскаржив результати виборів у штаті Вісконсин. Трамп вимагає скасувати понад 200 тисяч голосів, які віддали Байдену виборці двох найбільших округів штату.

Також РБК-Україна писало, що Трамп сумнівається у можливості розгляду його позову щодо фальсифікації президентських виборів у Верховному суді США. Однак він не збирається змінювати свою позицію.