Мінюст пропонує виставити на продаж незадіяні тюрми

Міністерство юстиції спільно із групою народних депутатів внесло до Верховної ради законопроєкт №3591, ухвалення якого дозволить продавати незадіяні в'язниці. Отримані гроші міністерство направить на будівництво нових тюрем.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, на реконструкцію старої в’язничної інфраструктури та будівництво нових установ утримання направлять 70% надходжень. Інших грошей на тюремну реформу в бюджеті немає.

"Джерела фінансування ми знаходимо самостійно, звідки і усі останні ініціативи: платні камери, приватні СІЗО та розпродаж тюрем", - зазначив Малюська.

Він запевнив, що продавати збираються лише "заморожені" тюрми, тому це не означає масових звільнень засуджених. Хоча в майбутньому планується скоротити кількість засуджених, відмінивши такий термін як "обмеження волі".

Фото: уривок з презентації Мін'юсту (facebook/Denis Malyuska)

Міністр також додав, що самі по собі будівлі старих в'язниць у якості нерухомості покупців не зацікавлять. Цінним ресурсом є земля під цими будівлями.

"Основну цінність складають земельні ділянки під ними, особливо під тими, що розташовані у центральних частинах великих міст", - наголосив глава Мін'юсту.

Малюська розраховує, що ініціативи будуть вдалими і їх реалізація дозволить винести з центрів міст за їх межі або у промислову зону слідчі ізолятори.

Також у міністерстві сподіваються за рахунок надходжень з продажу тюрем підвищити стандарти утримання ув’язнених та зекономити на оплаті комунальних послуг у подальшому, оскільки старі будівлі вже енергонеефективні.

Зазначимо, у травні Мін'юст оголосив про відкриття платних камер у Львівському СІЗО. Омбудсмен Людмила Денісова виступила проти створення таких камер, назвавши це дискримінацією.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство юстиції анонсувало скорочення в'язниць - для початку буде заморожено дев'ять в'язниць.