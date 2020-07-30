Мін'юст планує влітку виставити на продаж незадіяні в'язниці

Міністерство юстиції України планує цього літа запустити продажу заморожених і звільнених в'язниць. Продаж будуть здійснювати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro".

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська, передає прес-службу відомства.

За його словами, після продажу в'язниць Міністерство почне проєктування та нове будівництво у містах, де місцеві власті виділили земельну ділянку під будівництво.

"Насамперед, це Львів і Київ. На жаль, парламент не підтримав законопроект, яким встановлювався зрозумілий механізм розподілу коштів, виручених від продажу. Тому зараз ми змушені адаптуватися до існуючих механізмів продажу, які залишають бажати кращого і кілька затягують процес бюрократичними формальностями", - повідомив Малюська.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство юстиції анонсував скорочення в'язниць - для початку заморозять дев'ять з них.

Пізніше Денис Малюська заявив, що Міністерство юстиції вніс у Раду законопроект, який дозволить продавати незадіяні в'язниці.