Мін'юст відмовив у держреєстрації наказу про списання вагонів за віком

"Одночасно зазначаємо, що відповідно до абзаців шістнадцятого, сімнадцятого пункту 13 положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, нормативно-правовий акт, у державній реєстрації якого відмовлено, підлягає скасуванню суб’єктом нормотворення у 5-денний строк з дня отримання листа Міністерства юстиції України про відмову в його державній реєстрації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, це вже третя версія проекту, яку підготували у Мінінфраструктури: попередні дві були розкритиковані бізнесом і владою як такі, що створюють дискримінаційні умови і приведуть до дефіциту рухомого складу в країні.

Так, згідно з проектом наказу, списати доведеться більш як 42 тис. вагонів, а закупівля нових обійдеться в десятки мільярдів гривень.

Раніше промисловці звернулися до прем'єра з відкритим листом, в якому закликали не допустити прийняття цього проекту наказу, оскільки він спричинить скорочення виробництва і падіння доходів до бюджетів усіх рівнів.

Проти прийняття третьої редакції наказу виступили і в Європейській бізнес-асоціації. Там заявили, що оновлена редакція все ще містить багато суперечливих норм. Зокрема, йдеться про те, що граничний термін служби вантажного вагона буде розраховуватися за результатами контрольних випробувань на кожну модель або тип вантажного вагона