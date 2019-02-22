Мінюст назвав маніпуляцією заяву РФ щодо відмови ЄСПЛ Україні

Є рішення ЄСПЛ, яким задовольняється вимога України щодо заходів попереднього характеру по українським морякам

Распространенная Министерством юстиции РФ информация об отказе ЕСПЧ Украине в деле захвата украинских моряков является очередной манипуляцией. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

Замминистра юстиции отметил, что есть решение ЕСПЧ, которым удовлетворяется требование Украины по поводу установления мер предварительного характера в отношении украинских моряков.

"В частности, Европейский суд требует от российских властей предоставления соответствующего медицинского обслуживания раненым морякам. ЕСПЧ не отказал точно, ни в чем. Со стороны РФ - (распространенная, - ред.) манипуляция, конечно. В России каждый шаг - это манипуляция", - сказал Лищина.

Он также напомнил, что украинское правительство подавало ЕСПЧ дополнительную информацию по поводу того, что украинских моряков перевели в Лефортово, в котором нет медицинской части.

"Украинское правительство предоставило информацию о состоянии здоровья моряков и просило суд указать РФ на необходимость перевода моряков в медицинские учреждения. ЕСПЧ принял к сведению информацию по медицинскому состоянию. Но решил непосредственно не говорить РФ, что их надо переводить, что это является требованием решения, которое было принято еще в ноябре 2018 года. То есть, с одной стороны, они не удовлетворили нашу просьбу сказать РФ, что их надо перевести в медучреждения. С другой стороны, они подтвердили, что РФ изначально должна была это сделать", - отметил замминистра.

Напомним, ранее в Минюсте РФ заявили, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в удовлетворении запроса о применении новых обеспечительных мер в деле о захвате моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Как писало РБК-Украина, 18 февраля Министерство юстиции Украины направило в ЕСПЧ дополнительное заявление по делу незаконно задержанных российскими спецслужбами украинских моряков.

Добавим, ранее родственники украинских военнопленных моряков встретились с постоянным представителем Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой и обсудили подачу индивидуальных жалоб в ЕСПЧ.