Мін'юст про ініціативу Зеленського щодо КСУ: це найоптимальніше рішення

Міністр юстиції Денис Малюська підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського щодо припинення повноважень суддів Конституційного суду. Він вважає це найоптимальнішим рішенням для виходу з кризи.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Таке рішення (законопроект Зеленського щодо КСУ - ред.), хоча й не буде базуватися на вимогах Конституції, буде найоптимальнішим", - наголосив міністр.

Зазначимо, згідно з українським законодавством підставами для припинення повноважень судді КСУ є:

закінчення терміну призначення;

досягнення ним 60-річного віку;

неможливість виконувати повноваження за станом здоров'я;

порушення вимог щодо несумісності;

порушення присяги;

набуття законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення його громадянства;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Нагадаємо, нещодавно КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував роботу НАЗК. У відповідь на це президент Зеленський вніс до Ради проект закону про припинення повноважень всіх суддів Конституційного суду.

Таку ініціативу Зеленського підтримали в Європейському парламенті.

Водночас голова КСУ бачить в цій пропозиції Зеленського ознаки конституційного перевороту.

До речі, у новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії спробували знайти відповіді на важливі для українців питання. Зокрема, Дмитро Кулеба, Арсеній Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасія Радіна та інші обговорювали те, хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників й які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду. А також, звісно, чи загрожує нашій країні втрата безвізу.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 30 жовтня 2020 року

Нагадаємо, у попередньому випуску програми, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков назвав умову проведення місцевих виборів на Донбасі. Також політик прокоментував позицію білоруської опозиціонерки Вероніки Цепкало щодо Криму, Донбасу та Росії.

Резніков відповів Вероніці Цепкало

25 жовтня у ток-шоу головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина розповів про особливості місцевих виборів 2020 року.

Сергій Щербина розповів про місцеві вибори 2020

Також на програмі Шустера журналіст Дмитро Гордон різко висловився про президентське опитування, яке проводили волонтери під час місцевих виборів.

Дмитро Гордон розповів, як взяв участь в президентському опитуванні

Висловився про вибори й Олександр Турчинов. Зокрема екс-глава РНБО вважає, що ці вибори були "протистоянням проукраїнських сил та колаборантів-капітулянтів".

Турчинов про те, чи не показують результати виборів, що немає єдності народу