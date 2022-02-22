RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мін'юст готує додаткові матеріали для ЄСПЛ через визнання РФ "ЛДНР"

Автор: Наталія Юрченко

Міністерство юстиції України готує додаткові матеріали для Європейського суду з прав людини проти Росії. Документи стосуватимуться незаконних дій РФ на Донбасі, зокрема визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи в Facebook.

"Готуємося подавати додаткові матеріали до ЄСПЛ щодо дій Росії на Донбасі", - написав міністр.

Однак Малюська не уточнив, які саме документи подасть Україна в ЄСПЛ і коли вони будуть розглянуті в Європейському суді.

Нагадаємо, що 26 січня цього року Європейський суд з прав людини почав слухання у справі України та Нідерландів проти Росії. В ЄСПЛ мають розглянути злочини РФ на Донбасі, зокрема авіакатастрофу МН17.

Також РБК-Україна повідомило, що Рада Федерації РФ ратифікувала "договори про дружбу і співпрацю" з так званими "ЛНР", "ДНР", що свідчить про повне визнання терористичних угруповань Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕСПЧВторгнення Росії до України