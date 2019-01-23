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МінТОТ в грудні зафіксувало понад 190 подій, що дестабілізують Україну

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 15:13
МінТОТ в грудні зафіксувало понад 190 подій, що дестабілізують Україну
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

МінТОТ щодня фіксує акти вандалізму, насильство, релігійні провокації, незаконне використання зброї, вербування та підривну діяльність з боку спецслужб РФ

В Україні грудня 2018 року зафіксовано понад 190 подій, що можуть дестабілізувати українське суспільство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МітТОТ).

У міністерстві повідомили, що дії Російської Федерації щодо впливу на українське суспільство та його дестабілізацію фіксуються майже щодня. Зокрема, це акти вандалізму, насильство, релігійні провокації, незаконне використання зброї, вербування і підривна діяльність з боку російських спецслужб.

У грудні зафіксовано кілька випадків підривної діяльності, що підтверджують спроби РФ дестабілізувати і призупинити роботу державних органів.

На початку грудня російські спецслужби намагалися атакувати інформаційно-телекомунікаційні системи судової влади України через розсилку по електронній пошті заражених вірусом підроблених бухгалтерських документів.

Аналогічна ситуація сталася в інших областях України, зокрема у Львові, правоохоронці викрили комерційну структуру, яка з метою отримання інформації наявної в розпорядженні державних органів, встановлювала заборонене російське програмне забезпечення.

Паралельно з нагнітанням ситуації спостерігається велика кількість випадків незаконного виготовлення і розповсюдження нелегальної зброї. Досі одним із проблемних напрямків залишається псевдомінування. У грудні зафіксовано 38 таких випадків.

За даними моніторингу, у грудні найбільша кількість випадків, які можуть дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві, зафіксовано в Запорізькій (26%), Києві та Київській області (15%), Дніпропетровській (12%), Донецькій (10%) і Херсонській (9%) областях.

Нагадаємо, у жовтні Міністерство з питань тимчасово окупованих територій зафіксувало близько 170 подій, які можуть дестабілізувати українське суспільство.

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