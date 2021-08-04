RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мінветеранів відреагувало на захоплення Кабміну: представники вже з затриманим у поліції

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство ветеранів відреагувало на сьогоднішній інцидент, коли чоловік погрожував підірвати Кабінет міністрів. Наразі представники органу вже знаходяться в управлінні поліції, де перебуває затриманий чоловік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства ветеранів.

"Інформація про нього одразу ж потрапила до новин різних ЗМІ. Зокрема, інцидент висвітлювався й російськими ресурсами, які у своїй звичній манері вчергове намагалися сформувати негативний образ Захисників України", - відзначає пресслужба.

Міністерство закликає представників ЗМІ не поспішати з висновками й коментарями стосовно інциденту.

Також відомо, що представники Мінветеранів та Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб вже прибули до відділу поліції, де наразі перебуває затриманий чоловік.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало усі подробиці сьогоднішнього інциденту з гранатою у Кабінеті міністрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниВибухЗадержаниеЗахоплення заручників