Мінветеранів відреагувало на захоплення Кабміну: представники вже з затриманим у поліції

"Інформація про нього одразу ж потрапила до новин різних ЗМІ. Зокрема, інцидент висвітлювався й російськими ресурсами, які у своїй звичній манері вчергове намагалися сформувати негативний образ Захисників України", - відзначає пресслужба.

Міністерство закликає представників ЗМІ не поспішати з висновками й коментарями стосовно інциденту.

Також відомо, що представники Мінветеранів та Консультативної ради з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб вже прибули до відділу поліції, де наразі перебуває затриманий чоловік.

