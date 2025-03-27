За минувшие сутки Россия потеряла 1670 солдат и почти десяток танков, - Генштаб

За прошедшие сутки, 26 марта, российская армия потеряла в войне против Украины еще 1670 единиц живой силы. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.25 ориентировочно составили:
Фото: Генштаб обновил потери России (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте состоялось 224 боестолкновения. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 15 районам сосредоточения личного состава, радиолокационной станции и артиллерийскому средству противника", - писал Генштаб.
Вчера, 26 марта, Институт изучения войны (ISW) сообщил о том, что ВСУ продвигаются на северо-западе Белгородской области.
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