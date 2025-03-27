За минувшие сутки Россия потеряла 1670 солдат и почти десяток танков, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 908 890 (+1670) человек ликвидировано;

танков - 10 438 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 21 701 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 25 265 (+58) ед.;

РСЗО - 1343 (+2) ед.;

средства ПВО - 1118 (+1) ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 926 (+108) ед.;

крылатых ракет - 3121 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 42070 (+169) ед.;

специальной техники - 3787 (+1) ед.

Фото: Генштаб обновил потери России (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте состоялось 224 боестолкновения. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 15 районам сосредоточения личного состава, радиолокационной станции и артиллерийскому средству противника", - писал Генштаб.

Вчера, 26 марта, Институт изучения войны (ISW) сообщил о том, что ВСУ продвигаются на северо-западе Белгородской области.