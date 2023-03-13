За прошедшую неделю энергетики вернули свет в дома почти 95 тысяч семей, - ДТЭК

Всего за неделю с 6 по 12 марта специалисты операторов системы распределения возобновили работу электросетей для 42 тысяч семей в Донецкой области и почти 43 тысяч семей Днепропетровской области.

На прошлой неделе также приходилось восстанавливать поврежденные обстрелами сети в Одесской области. Восстановили объекты, подающие электроэнергию 9 тысячам семей из Одесской области. Энергетики подчеркивают, что в настоящее время в области отсутствуют лимиты потребления и сетевые ограничения. Поэтому нет необходимости применять отключение электроэнергии.

"Энергетики продолжают держать энергетический фронт и возвращать свет в областях, где происходят регулярные атаки врага. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики возобновили электроснабжение уже 7,2 млн* клиентов. В некоторые дома свет приходилось возвращать уже десятки раз в год из-за постоянных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор "ДТЭК Сети".

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения и приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.