RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За прошедшую неделю энергетики вернули свет в дома почти 95 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: за прошедшую неделю энергетики вернули свет в дома почти 95 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

За прошедшую неделю с 6 по 12 марта энергетики вернули свет почти 95 тысячам семей в 77 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Всего за неделю с 6 по 12 марта специалисты операторов системы распределения возобновили работу электросетей для 42 тысяч семей в Донецкой области и почти 43 тысяч семей Днепропетровской области.

На прошлой неделе также приходилось восстанавливать поврежденные обстрелами сети в Одесской области. Восстановили объекты, подающие электроэнергию 9 тысячам семей из Одесской области. Энергетики подчеркивают, что в настоящее время в области отсутствуют лимиты потребления и сетевые ограничения. Поэтому нет необходимости применять отключение электроэнергии.

"Энергетики продолжают держать энергетический фронт и возвращать свет в областях, где происходят регулярные атаки врага. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики возобновили электроснабжение уже 7,2 млн* клиентов. В некоторые дома свет приходилось возвращать уже десятки раз в год из-за постоянных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор "ДТЭК Сети".

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения и приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия