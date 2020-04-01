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Мінцифри запускає конкурс IT-проектів для полегшення життя громадян на час карантину

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 11:54
Мінцифри запускає конкурс IT-проектів для полегшення життя громадян на час карантину
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн гривень

Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проектів та ідей для полегшення життя громадян і бізнесу під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

У відомстві підкреслюють, що Україна потребує інноваційних ідей, щоб зупинити поширення вірусу.

"Попри всі ініціативи, що вже реалізує Мінцифри, ми оголошуємо онлайн-челендж #HackCorona in Ukraine, щоб дати можливість якомога більшій кількості хороших ідей якісно реалізуватися... Країні потрібні нові ідеї та IT-рішення", - підкреслив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вказано, що учасники можуть подати проєкти за такими напрямками:

  • протидія коронавірусу
  • електронні сервіси, спрямовані на протидію поширення епідемії COVID19
  • е-послуги для громадян
  • соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні послуги для громадян, які особливо актуальні під час карантину
  • соціальне підприємництво
  • інноваційні ідеї для розвитку цифрового соціального підприємництва в умовах карантину, які можуть бути реалізовані шляхом дистанційного залучення вразливих громадян
  • взаємодопомога
  • сервіси, спрямовані на підтримку та забезпечення життєдіяльності найбільш груп населення в умовах карантину.

Підкреслюється, що найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію. Загальний призовий фонд для переможців становить 4 млн грн. Також учасники отримають менторську підтримку та можливість втілити свій проєкт протягом наступного місяця.

Заявки приймаються до 6 квітня. А вже 9 квітня члени журі оберуть переможців. Надіслати ідею можна за посиланням: https://hack-corona.gov.ua.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна почне повертатися до нормального життя після епідемії коронавірусу не раніше 15 травня. За його словами, на даний момент ніхто не може точно сказати, коли завершиться карантин в країні і будуть зняті всі обмеження.

Як писало РБК-Україна раніше, за останню добу в Україні зафіксували 120 нових випадків коронавірусу. На даний момент Міністерство охорони здоров'я підтвердило 669 випадків захворювання COVID-19. Найбільшу кількість захворювань виявлено в Києві -134.

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