Минцифры и бизнес договорились об отсрочке еАкциза до 1 июля 2027

Минцифра поддержала перенос запуска еАкциза

Министерство цифровой трансформации Украины поддержало предложение бизнеса о переносе сроков обязательного запуска системы еАкциз. Соответствующее заявление во время круглого стола Европейской Бизнес Ассоциации сделала министр Оксана Ферчук.

По ее словам, Минцифра планирует предложить Верховной Раде перенести начало работы системы с ноября 2026 на 1 июля 2027 года.

Вопросы обсудили во время круглого стола ЕВА с участием представителей Минцифры, Министерства финансов, Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, бизнеса и других стейкхолдеров. Участники также рассмотрели обновленную дорожную карту внедрения системы и предоставили свои предложения.

В Европейской Бизнес Ассоциации подчеркнули, что компании поддерживают введение еАкциза как инструмента борьбы с нелегальным оборотом подакцизной продукции, однако считают, что система пока не готова к полноценному запуску.

Бизнес ожидает больше времени на тестирование системы

В ЕВА отметили, что дополнительное время необходимо экономическим операторам для завершения тестирования, интеграции собственных IТ-решений и адаптации внутренних процессов.

"Мы благодарны всем привлеченным государственным органам за совместную работу и готовность к диалогу. Важно убедиться, что переход на еАкциз будет предсказуемым и технически стабильным и не будет создавать рисков для работы бизнеса и поступлений в государственный бюджет", - отметила заместитель директора ЕВА Светлана Михайловская.

В Минцифры сообщили, что внедрение еАкциза остается одним из ключевых приоритетов ведомства. Разработчики выпустили обновленную версию системы со стабильным API, продолжают дорабатывать функционал и устранять технические недостатки. Также финальный этап внутреннего тестирования проходит офлайн-приложение, которое после этого планируют передать бизнесу для испытаний.

В ЕВА выразили надежду, что Верховная Рада поддержит законодательный перенос сроков запуска системы, что позволит завершить тестирование и обеспечить бесперебойный переход на еАкциз.