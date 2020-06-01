Мінцифра, Moneyveo та 10Guards запустили серіал про кібербезпеку «Кіберняня»

На сайті «Дія» в проєкті «Цифрова освіта» з'явився ще один освітній серіал – «Кіберняня». У ньому експерти з Moneyveo, 10Guards і Cyberlab розповідають про те, як безпечно користуватися гаджетами, інтернетом і не стати жертвою онлайн-шахраїв.

«Всі ми чули історії про те, як хакери зламують сторінки в соцмережах і пошту, отримують персональні дані і займаються фішингом, крадуть гроші з банківських карт... Міністерство цифрової трансформації дбає про захист українців. І ми за підтримки наших партнерів створили освітній серіал про кібербезпеку. Він допоможе українцям користуватися смартфоном, ноутбуком і навіть роутером, не ризикуючи своїми даними», – зазначила під час презентації серіалу заступник Міністра цифровий трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іона.

У 10 серіях експерти розповідають про те, як захистити свої дані та гроші в інтернеті, генерувати нові паролі, безпечно купувати онлайн, змінити налаштування в месенджерах і більш впевнено почувати себе серед небезпек цифрового світу.

Створення серіалу підтримала компанія Moneyveo.

«Як фінтех-компанії нам дуже близька тема інновацій, діджиталізації, захисту інформації та персональних даних. Ми раді ділитися експертизою в серіалі «Кіберняня», в якому розповідаємо про дві сторони медалі сучасних онлайн-технологій. З одного боку, це доступ до різної інформації та продуктів, з іншого – небезпека в онлайн-світі на кожному кроці», – зазначила CEO Moneyveo Альона Андронікова.

«В інтернеті дуже багато контенту про кібербезпеку, але він дуже складний і незрозумілий для звичайного громадянина. Ми побачили, що через портал «Дія. Цифрова освіта» можна донести рекомендації з кібербезпеки до українців. Ми намагалися всі 10 серій зробити трошки з гумором, щоб це були не якісь сухі тренінги, а люди запам'ятовували інформацію і проходили тести», – розповів Юрій Мелащенко, партнер компанії Cyberlab, радник секретаря РНБО на громадських засадах з питань кібербезпеки.

Серіал можна подивитися на сайті «Дія».

Moneyveo – це лідер онлайн-кредитування в Україні. Перший кредит компанія видала 18 листопада 2013 р. У лютому 2020 року Манівео отримала сертифікат безпеки даних найвищого рівня – PCI DSS Service Provider Level 1. Компанія працює тільки з офіційними джерелами даних.

«Дія. Цифрова освіта» – проєкт, який дає кожному громадянину України вільний доступ до навчання цифровій грамотності. Проєкт ділиться на онлайн-складову – платформу, де розміщені безкоштовні курси з цифрової грамотності, і офлайн-складову – мережу партнерських хабів цифрової освіти по всій країні, де можна отримати доступ до інтернету і цифрових гаджетів. Мета проєкту – за 3 роки навчити цифровій грамотності 6 млн українців.

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