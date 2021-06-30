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Мінтранс США підтвердив можливість заборони продажу авіаквитків в Білорусь

Автор: Даша Харченко

Міністерство транспорту США запропонувало заборонити продаж квитків на пасажирські рейси до Білорусі. Зокрема, на ті, які здійснюються з пересадкою.

Про це йдеться в заяві відомства.

Такий захід заснований на рішенні Держдепартаменту про те, що "у світлі зміни маршруту рейсу Ryanair обмеження транспортного сполучення між США і Білорусією відповідає інтересам зовнішньої політики США".

Мінтранс зазначає, що щодо обмеження польотів можливі винятки, кожен такий випадок розглядатимуть окремо.

Раніше Bloomberg з посиланням на два джерела повідомив, що Сполучені Штати зроблять кроки щодо обмеження авіасполучення з Білоруссю. Дане рішення буде реакцією влади на примусову посадку літака Ryanair з журналістом Романом Протасевичем на борту.

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Сполучені Штати АмерикиБілорусь