Мінтранс США підтвердив можливість заборони продажу авіаквитків в Білорусь

Міністерство транспорту США запропонувало заборонити продаж квитків на пасажирські рейси до Білорусі. Зокрема, на ті, які здійснюються з пересадкою.
Про це йдеться в заяві відомства.
Такий захід заснований на рішенні Держдепартаменту про те, що "у світлі зміни маршруту рейсу Ryanair обмеження транспортного сполучення між США і Білорусією відповідає інтересам зовнішньої політики США".
Мінтранс зазначає, що щодо обмеження польотів можливі винятки, кожен такий випадок розглядатимуть окремо.
Раніше Bloomberg з посиланням на два джерела повідомив, що Сполучені Штати зроблять кроки щодо обмеження авіасполучення з Білоруссю. Дане рішення буде реакцією влади на примусову посадку літака Ryanair з журналістом Романом Протасевичем на борту.